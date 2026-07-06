श्रीराम के चढ़ावे से की अकूत कमाई, 15 हजार की सेलरी वाले ने बनाया 65 लाख का घर, दौड़ा रहा एसयूवी

Shri Ram Mandir Ayodhya -अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को बड़ी बैठक हो रही है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की इस बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो सकता है। दोपहर 3 बजे राम मंदिर परिसर में यह बैठक होगी। इस बीच श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों ने मंदिर में आई दान राशि को जीभर के लूटा। जांच अधिकारियों के अनुसार एक आरोपी को महज 15 हजार रुपए वेतन मिलता था पर उसने न केवल आलीशान घर बनवा लिया बल्कि एक शानदार फार्म हाउस भी ले लिया। इस मामूली से कर्मचारी के पास एक एसयूवी भी है।