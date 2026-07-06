8 वीं बार टूटा मेक्सिको का सपना, क्वार्टर फाइनल में किससे भिड़ेगा इंग्लैंड

FIFA World Cup - फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उसने मेजबान मेक्सिको को 3-2 से हराया। इंग्लैंड लगातार तीसरी बार क्वार्टरफाइनल में पहुंचा है। जूड बेलिंगहैम ने 36वें और 38वें मिनट में दो गोल कर इंग्लैंड को बढ़त दिला दी थी पर मेक्सिको के लिए जूलियन क्विनोनेस ने गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। इंग्लैंड की टीम ने रोमांचक नॉकआउट मुकाबले में बाद में एक और गोल कर मेक्सिको को 3-2 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का किया। क्वार्टर फाइनल में यूरोप की दिग्गज टीम इंग्लैंड का मुकाबला नार्वे से होगा।