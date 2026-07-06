संवाद का अर्थ संचार नहीं बल्कि सत्य की खोज

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जे. नंदकुमार, लेखक एवं विचारक
भारत की सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संवाद परंपरा रही है। यहां विचारों का विकास टकराव से नहीं, बल्कि मंथन, सहमति और सत्य की खोज के माध्यम से हुआ। यही कारण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा किसी एक वर्ग या संस्थान की देन नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सामूहिक चेतना का परिणाम है। ऋषियों के आश्रमों से लेकर ग्राम सभाओं तक, शास्त्रार्थ से लेकर लोकजीवन तक संवाद हमारी सांस्कृतिक यात्रा का आधार रहा है। समय के साथ यह परंपरा कमजोर हुई और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैचारिक दूरी बढ़ती गई। बुद्धिजीवी वर्ग और समाज के जमीनी अनुभवों के बीच एक अंतराल पैदा हुआ। ऐसे समय में लोकमंथन जैसी पहल केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि उस संवाद संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसमें विचार और कर्म, दोनों समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।
संवाद का अर्थ सत्य की खोज
भारतीय परंपरा में संवाद का अर्थ केवल संचार नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। हमारे यहां वाद, जल्प और वितंडा तीन प्रकार के संवाद बताए गए हैं। इनमें वाद सर्वोच्च माना गया, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं, बल्कि सत्य तक पहुंचना है। आज सार्वजनिक विमर्श का बड़ा हिस्सा आरोप-प्रत्यारोप और वैचारिक ध्रुवीकरण का शिकार है। ऐसे समय में भारतीय संवाद पद्धति की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि यह मतभेद के भीतर भी सहमति का मार्ग खोजने का आग्रह करती है।
भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी एकात्म दृष्टि है। भाषा, वेशभूषा, भोजन और जीवनशैली की विविधताओं के बावजूद भारत की सांस्कृतिक चेतना एक है। यही वह सूत्र है जिसने इस देश को सहस्राब्दियों तक जोड़े रखा। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी भारतीय संस्कृति की इसी गहरी एकता को राष्ट्र की आधारशिला माना था। यह एकता केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि लोकगीतों, पर्व-त्योहारों, कृषि परंपराओं, लोककलाओं और सामान्य जनजीवन में दिखाई देती है।
ज्ञान परंपरा को केंद्र में लाना समय की आवश्यकता
आज भारत केवल आर्थिक विकास की नहीं, बल्कि वैचारिक आत्मनिर्भरता की भी चुनौती का सामना कर रहा है। लंबे औपनिवेशिक काल ने हमारी शिक्षा, इतिहास लेखन और बौद्धिक विमर्श को गहराई से प्रभावित किया। स्वतंत्रता के बाद भी अनेक क्षेत्रों में भारत-केंद्रित दृष्टि विकसित करने का कार्य अधूरा है। शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक विज्ञान में भारतीय अनुभवों और ज्ञान परंपरा को केंद्र में लाना समय की आवश्यकता है। यह किसी संकीर्ण आग्रह का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के निर्माण का प्रश्न है।
इसके साथ ही समाज को विभाजित करने वाली प्रवृत्तियों के प्रति भी सजग रहना होगा। भारत की शक्ति विविधताओं में संघर्ष खोजने में नहीं, बल्कि उनमें एकात्मता देखने में रही है। भारतीय दर्शन का मूल स्वभाव समन्वय, सहअस्तित्व और व्यापक मानव कल्याण का है। यही कारण है कि यहां विचारों की असहमति भी समाज को तोडऩे का नहीं, बल्कि समृद्ध करने का माध्यम रही है।
लोकमंथन का उद्देश्य संवाद को समाज की शक्ति बनाना
भारत आज विश्व का सबसे युवा राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। यह युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है। आवश्यक है कि उसे अपनी सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय दायित्व से परिचित कराया जाए। युवाओं को ऐसा मंच मिले, जहां वे प्रश्न पूछ सकें, विचार कर सकें और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका को समझ सकें। लोकमंथन इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है, जहां विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, शिक्षाविद और जमीनी स्तर के कर्मयोगी एक साथ बैठकर भारत के भविष्य पर विचार करते हैं। लोकमंथन का उद्देश्य केवल विमर्श आयोजित करना नहीं, बल्कि संवाद को समाज की शक्ति बनाना है। भारत का भविष्य तभी सशक्त होगा, जब विचार और कर्म, परंपरा और आधुनिकता, ज्ञान और समाज के बीच सतत संवाद बना रहेगा। यही हमारी सभ्यता का स्वभाव है और यही विकसित, आत्मविश्वासी तथा एकात्म भारत की आधारशिला भी।
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