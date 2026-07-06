संवाद का अर्थ संचार नहीं बल्कि सत्य की खोज



संवाद का अर्थ सत्य की खोज

भारतीय परंपरा में संवाद का अर्थ केवल संचार नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। हमारे यहां वाद, जल्प और वितंडा तीन प्रकार के संवाद बताए गए हैं। इनमें वाद सर्वोच्च माना गया, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं, बल्कि सत्य तक पहुंचना है। आज सार्वजनिक विमर्श का बड़ा हिस्सा आरोप-प्रत्यारोप और वैचारिक ध्रुवीकरण का शिकार है। ऐसे समय में भारतीय संवाद पद्धति की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि यह मतभेद के भीतर भी सहमति का मार्ग खोजने का आग्रह करती है।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी एकात्म दृष्टि है। भाषा, वेशभूषा, भोजन और जीवनशैली की विविधताओं के बावजूद भारत की सांस्कृतिक चेतना एक है। यही वह सूत्र है जिसने इस देश को सहस्राब्दियों तक जोड़े रखा। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी भारतीय संस्कृति की इसी गहरी एकता को राष्ट्र की आधारशिला माना था। यह एकता केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि लोकगीतों, पर्व-त्योहारों, कृषि परंपराओं, लोककलाओं और सामान्य जनजीवन में दिखाई देती है।