कृषि को बाजार और डिजिटल तकनीक से जोड़ने की जरूरत

पहली प्राथमिकता खाद्य और पोषण सुरक्षा

ब्रिक्स प्लस के सामने पहली प्राथमिकता खाद्य और पोषण सुरक्षा होनी चाहिए। यद्यपि कई सदस्य देशों ने उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, फिर भी कुपोषण, असंतुलित आहार और खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव की चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत के सार्वजनिक वितरण तंत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनुभव भी इस दिशा में उपयोगी हो सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है। सूखा, बाढ़, हीटवेव और जल संकट खेती को प्रभावित कर रहे हैं। संरक्षण कृषि, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि वानिकी और जलवायु-अनुकूल तकनीकों के प्रसार में ब्रिक्स प्लस महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीसरी प्राथमिकता कृषि व्यापार और आपूर्ति शृंखला की मजबूती है। यदि सदस्य देश गुणवत्ता मानकों, प्रमाणन व्यवस्था, भंडारण और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएं तो आपसी व्यापार कहीं अधिक सुगम और सुरक्षित बन सकता है। चौथी प्राथमिकता नवाचार है। भविष्य की कृषि नवाचारों से तय होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीनोम एडिटिंग, ड्रोन, सेंसर और डिजिटल सलाह प्रणालियां खेती का स्वरूप बदल रही हैं। भारत में पहले ही 7,000 से अधिक कृषि एवं संबद्ध स्टार्टअप पंजीकृत हैं। ऐसे में ब्रिक्स प्लस वैज्ञानिकों, उद्यमियों, निवेशकों, इनक्यूबेटरों और किसान संगठनों को जोड़ कर कृषि नवाचारों के लाभ करोड़ों किसानों तक पहुंचा सकता हैं। पांचवीं प्राथमिकता ग्रामीण परिवर्तन है। ग्रामीण विकास को कृषि से अलग नहीं किया जा सकता। सडक़, बिजली, इंटरनेट, प्रसंस्करण इकाइयां, महिला उद्यमिता और युवाओं के लिए नए अवसर ही कृषि को भविष्य की पीढिय़ों के लिए आकर्षक बनाएंगे।