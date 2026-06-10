जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य संकट

प्लास्टिक इस्तेमाल का न कहें

स्वास्थ्य संबंधी खराब शारीरिक व मानसिक स्थितियां लोगों व समुदायों के लिए बड़ी चिकित्सा लागत पैदा करती है। साथ ही, कार्य स्थल पर अनुपस्थिति भी बढ़ाती है जो अंतत: किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के इन प्रतिकूल प्रभावों से पूरे विश्व की बचाने के लिए अथवा इन्हें कम करने के लिए हमें शुरू से ही व्यक्तिगत, निजी संस्थानों एवं सरकारी सभी स्तर पर मिलकर काम करना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर हमें बिजली के उपकरणो का कम इस्तेमाल एवं कम बिजली खपत वाले उपकरणों को प्राथमिकता देकर ऊर्जा के उपभोग में कटौती करनी होगी। अपने घरों की छत व दीवारों को अच्छी तरह से इंसुलेट करना होगा। सभी यह ठान लें कि कार का इस्तेमाल कम करें और सार्वजनिक परिवहन, कार पूल, साइकिल या पैदल चलने को प्राथमिकता दें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे। विमान यात्रा को कम करें। कचरा कम से कम करें और उसे रिसाइकल करने की कोशिश करें। प्लास्टिक इस्तेमाल का न कहें। अधिक कार्बन अवशोषित करने के लिए प्रकृति को पुनस्र्थापित करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं एवं उनके बड़ा होने तक पूरी देखभाल करें। पानी की बर्बादी रोकें।