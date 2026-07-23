एनिमल बर्थ कंट्रोल: वास्तविक स्थिति स्वतंत्र ऑडिट से ही

मनुष्य और पशु के बीच संतुलित सह-अस्तित्व करना जरूरी

यह समझना आवश्यक है कि डॉग बाइट की समस्या का स्थायी समाधान केवल घटनाओं के बाद कुत्तों को पकडऩे से नहीं होगा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में नियमित रूप से बड़े पैमाने पर बधियाकरण और एंटी रेबीज टीकाकरण किया जाए, तो कुछ वर्षों में कुत्तों की आबादी नियंत्रित होने लगती है, उनका प्रजनन नियंत्रित होता है और आक्रामक व्यवहार में भी कमी आती है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों में इसी मॉडल से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष है, जिस पर बहुत कम चर्चा होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में सभी जीवों के प्रति करुणा और सह-अस्तित्व की भावना रही है। एक रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते को देने की परम्परा रही है। पहले गांवों और शहरों में गायों और कुत्तों के लिए रोटी दी जाती थी इससे वे भोजन की तलाश में इधर-उधर नहीं भटकते थे और आकामक नहीं होते थे। आज शहरीकरण, कचरा प्रबंधन की अव्यवस्था और भोजन के पारंपरिक स्रोत समाप्त होने से कई आवारा कुत्ते भूख और असुरक्षा का सामना करते हैं। भूख, झुंड की प्रतिस्पर्धा और लगातार बढ़ता तनाव उन्हें अधिक आक्रामक बना सकता है। इसलिए जहां एक ओर नियमित बधियाकरण और टीकाकरण अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर नियत स्थानों पर भोजन और पानी की मानवीय व्यवस्था भी आवश्यक है। इससे मनुष्य और पशु के बीच संतुलित सह-अस्तित्व स्थापित किया जा सकता है।