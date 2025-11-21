संपादकीय :साइकिल सवारी की सुगम राह भी बनाएं

इस सवाल का जवाब भी है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साइकिलिंग को बढ़ावा देने के गंभीर प्रयास किए। माय बाइक और माय साइकिल जैसे पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम को मजबूत नेटवर्क दिया, साबरमती रिवर फ्रंट पर डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक बनाए, पुराने शहर में भी संकरी गलियों को साइकिल-फ्रेंडली बनाया। जाहिर है, राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत रही, फंडिंग लगातार मिली और सबसे बड़ी बात- क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं बरती गई। साइकिल अब वहां लोगों की स्मार्ट चॉइस बनती जा रही है। दूसरी तरफ कोलकाता, सूरत, जयपुर, कोटा, बेंगलूरु, चंडीगढ़ सबने बड़े प्लान बनाए, करोड़ों-अरबों रुपए पानी की तरह बहाए। लेकिन हुआ क्या? अनदेखी ने सब बेकार कर दिया। भारत में साइकिल को आम आदमी की गाड़ी ही समझा जाता रहा है, जबकि चीन और जापान में मंत्री, डॉक्टर, सीईओ सब साइकिल से दफ्तर जाते हैं। वहां साइकिल स्टेटस नहीं, स्मार्टनेस का प्रतीक है, लेकिन हम अभी भी स्टेटस सिंबल में फंसे हैं।