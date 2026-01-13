संपादकीय: कानून की पालना में सख्ती से ही थमेंगे सड़क हादसे

परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल कानून में बदलाव की तैयारी कर ली है। इन बदलावों में सख्ती इस कदर की जाएगी कि यदि किसी वाहन चालक के ज्यादा चालान होते हैं तो उसके चालक लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। इतना ही नही, सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और निर्धारित जुर्माना नहीं चुकाने पर संबंधित वाहन का पंजीकरण भी निलम्बित कर दिया जाएगा। ज्यादा चालान से गाड़ी का बीमा प्रीमियम भी बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह भी कि कोई भी वाहन बिना बीमा के सड़क पर दौड़ता पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। कानून बनाने के बावजूद उनकी पालना में ढिलाई होने लगे तो इनके प्रावधानों को और सख्त किया जाना जरूरी हो जाता है। ऐसा इसलिए भी कि सड़क सुरक्षा को लेकर बने कानून का उल्लंघन करने की आदत सामाजिक बुराई की तरह हो गई है। यातायात संकेतकों की अनदेखी करना, शराब पीकर वाहन चलाना और बिना सीट बैल्ट और हेलमेट के वाहन चलाना ऐसी ही आदतों में शुमार है। सड़क हादसों के कारण यों तो और भी हैं लेकिन यह भी देखने में आता है कि तेज रफ्तार वाहन हादसों की बड़ी वजह बनते हैं। हिट एंड रन के बढ़ते मामले भी चिंता पैदा करने वाले हैं।