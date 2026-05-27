पूर्व सैनिकों के लिए बने कृषि आधारित पुनर्वास नीति

देश में हर घंटे कम से कम एक किसान करता है आत्महत्या

सोचिए- जो परिवार कभी जमीनदार किसान था, वही आज सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा खेती सीखने की स्थिति में है। दरअसल, यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है। यह आधुनिक भारत की सामाजिक और आर्थिक विसंगति की कहानी है। आज गांव का किसान अपने बेटे को खेती में नहीं देखना चाहता। वह उसे नौकरी में देखना चाहता है और नौकरी वाला बेटा पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद फिर से खेती में लौटना चाहता है। कितनी विचित्र, परंतु मार्मिक परिक्रमा है यह!

संस्कृत में कहा गया है—

‘कृषिर्धन्या कृषिर्मेधा कृषिर्जीवनमुत्तमम्।’

अर्थात कृषि ही धन है, कृषि ही बुद्धि है और कृषि ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है।

लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज किसान का बेटा खेती छोड़ रहा है और शहर का तनावग्रस्त जीवन जीने वाला व्यक्ति खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर घंटे कम से कम एक किसान आत्महत्या करता है। खेती में बढ़ती लागत, बाजार की अनिश्चितता, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का अभाव, मौसम की मार, पानी की कमी और उचित मूल्य न मिलना इसके प्रमुख कारण हैं।

लेकिन मैंने उस अधिकारी से कहा- ‘धरती मां कभी अपने बेटे को निराश नहीं करती। एक दाना बोइए, वह कई गुना लौटाती है। समस्या खेती में नहीं, खेती की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में है।’

सच तो यह है कि किसान को धरती नहीं हराती। उसे बाजार हराता है। नीतियां हराती हैं। बिचौलिया हराता है। असंगठित विपणन हराता है। भारत में कृषि उपज का बड़ा हिस्सा किसान सीधे बाजार तक नहीं पहुंचा पाता। किसान उत्पादन करता है, पर मूल्य निर्धारण कोई और करता है। यही कारण है कि खेती लाभ का नहीं, संघर्ष का प्रतीक बनती जा रही है। और यही कारण है कि सेवानिवृत्त सैनिक खेती में लौटना चाहते हुए भी डरते हैं।