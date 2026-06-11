अग्नि सुरक्षा के बिना शहरी विकास की कहानी अधूरी ही रहेगी

भारत के शहर विकास, आधुनिकता और आर्थिक प्रगति के प्रतीक माने जाते हैं। ऊंची-ऊंची इमारतें, बहुमंजिला आवासीय परिसर, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और विस्तृत शहरी बुनियादी ढांचा विकास की कहानी कहते हैं। किंतु इन चमकदार उपलब्धियों के पीछे एक ऐसी वास्तविकता भी छिपी है, जो समय-समय पर भयावह अग्निकांडों के रूप में सामने आती है। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न शहरों में आवासीय इमारतों में लगी आग ने एक बार फिर शहरी प्रशासन की उस गंभीर कमजोरी को उजागर किया है, जिसे हम बार-बार अनदेखा करते रहे हैं।

हर बड़ी आग के बाद लगभग एक जैसी तस्वीर दिखाई देती है। मासूम लोगों की मौत, परिवारों का उजडऩा, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान, प्रशासनिक संवेदनाएं, जांच समितियों की घोषणा, मुआवजे की घोषणाएं और भविष्य में सख्त कार्रवाई के आश्वासन। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मीडिया का ध्यान किसी अन्य मुद्दे की ओर चला जाता है, तब इस त्रासदी के मूल कारण भी चर्चा से बाहर हो जाते हैं। यही कारण है कि ऐसी घटनाएं बार-बार दोहराई जाती हैं।

हाल ही में सामने आए आंकड़े स्थिति की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। जून 2025 में जारी जानकारी के अनुसार, महानगरों और बड़े शहरों की लगभग 90 प्रतिशत कार्यरत सहकारी समूह आवासीय सोसायटियों के पास वैध अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। इसका अर्थ है कि लाखों लोग ऐसी इमारतों में रह रहे हैं जो संभवत: न्यूनतम अग्नि सुरक्षा मानकों को भी पूरा नहीं करतीं। तेजी से ऊध्र्वाधर विस्तार कर रहे भारतीय शहरों के लिए यह एक अत्यंत चिंताजनक संकेत है। यह समस्या केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित नहीं है। अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र किसी फाइल पर लगी मोहर मात्र नहीं होता। यह इस बात का प्रमाण होता है कि भवन में कार्यशील फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, आपातकालीन निकास मार्ग, अग्निरोधक सामग्री, पर्याप्त जल भंडारण और अग्निशमन वाहनों के लिए सुगम पहुंच उपलब्ध है। जब ये व्यवस्थाएं अनुपस्थित हों या उनका रखरखाव न किया जाए, तो किसी भी दुर्घटना का परिणाम विनाशकारी हो सकता है।