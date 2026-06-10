श्मशान घाट में संवेदनहीनता परिजनों के लिए दूसरा आघात

शोक की संस्कृति को पुन: मानवीय बनाएं

विडंबना यह है कि हम मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन उसके पीछे छूटे परिवार की मानसिक शांति की उपेक्षा कर बैठते हैं। हम कर्मकांडों की सूक्ष्मताओं पर घंटों चर्चा कर सकते हैं लेकिन कई बार यह भूल जाते हैं कि शोकाकुल परिवार को सबसे अधिक आवश्यकता मौन सहारे की होती है। किसी दु:खी व्यक्ति के पास बैठ जाना, उसकी बात सुन लेना या केवल उसके साथ खड़े रहना भी कई बार किसी बड़े उपदेश से अधिक मूल्यवान होता है। दरअसल, श्मशान घाट केवल मृत्यु का स्थल नहीं है। वह समाज का दर्पण भी है। वहां मनुष्य का वास्तविक चरित्र सामने आता है। कोई व्यक्ति वहां सेवा और सहानुभूति का परिचय देता है, तो कोई अवसर और लाभ की संभावनाएं खोजने लगता है। यही कारण है कि श्मशान का अनुभव अक्सर लोगों की रिश्तों के प्रति समझ को बदल देता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शोक की संस्कृति को पुन: मानवीय बनाएं। परिवारों, समुदायों और सामाजिक संस्थाओं को यह समझना होगा कि मृत्यु के बाद के कुछ दिन संवेदना के लिए होने चाहिए, सौदेबाजी के लिए नहीं। उत्तराधिकार एक यक्ष प्रश्न है लेकिन वे कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकते हैं। किसी टूटे हुए मन को संभालने का अवसर यदि निकल जाए, तो वह वापस नहीं आता। किसी व्यक्ति की मृत्यु केवल उसके जीवन का अंत नहीं होती; वह पीछे छूटे लोगों के जीवन में एक कठिन अध्याय की शुरुआत भी होती है। ऐसे समय में हमारा व्यवहार ही यह तय करता है कि हम एक संवेदनशील समाज का हिस्सा हैं या केवल हितों से संचालित समूह का। आखिरकार, मृतक की अंतिम यात्रा श्मशान में समाप्त हो जाती है लेकिन जीवितों की नैतिक परीक्षा वहीं से शुरू होती है। चिता की अग्नि कुछ घंटों में बुझ जाती है लेकिन उस दिन दिखाई गई संवेदनशीलता या संवेदनहीनता परिवार की स्मृति में जीवनभर दर्ज रहती है।