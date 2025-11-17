सुरक्षा से कूटनीति तक: भारत के सामने बहुआयामी खतरा

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को यह स्पष्ट रूप से रखना चाहिए कि आतंकी गतिविधियों के लिए किसी भी प्रकार की नरमी या दोहरे मानदंड स्वीकार्य नहीं हैं। इसके साथ ही, भारत को पश्चिमी देशों और मध्य पूर्व के उन सहयोगियों के साथ खुफिया साझेदारी को और मजबूत करना चाहिए, जो आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध मिलकर कार्य करते हैं।साथ ही सुरक्षा के स्तर पर भारत को अपने आंतरिक ढांचे को और अधिक सदृढ करने की महती आवश्यकता है। खुफिया एजेंसियों को तकनीकी उपकरणों, साइबर ट्रैकिंग, फॉरेंसिक विश्लेषण और निगरानी के आधुनिक संसाधनों से समय-समय पर सशक्त करना होगा। साथ ही, कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर भी व्यापक और दीर्घकालीन कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास-निर्माण, युवाओं को शिक्षित और जागरूक करने के प्रयास, रोजगार के संसाधनों तथा ऑनलाइन कट्टरपंथ को रोकने के लिए कड़े नियम-कानून इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।