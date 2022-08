पंच पशु : मानव सबसे विकसित

Gulab Kothari Article Sharir Hi Brahmand : वेद में स्थूल रूप से पांच पशु माने गए हैं- पुरुष, अश्व, गौ, अज और अवि। ये पांचों ही पशु प्राणस्वरूप हैं। वस्तुत: जिस तत्व पर आत्म प्रजापति भोग्य रूप से दृष्टि रखता है, वही पशु कहलाता है... 'शरीर ही ब्रह्माण्ड' श्रृंखला में पढ़िए पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का यह विशेष लेख-

Updated: August 13, 2022 02:10:18 am

Gulab Kothari Article Human most developed among five animals : ईश्वरीय सृष्टि में जो स्थान हमारा है, मानव जाति का है, वही स्थान अन्य सभी पार्थिव प्राणियों का भी है। चेतना सबमें विद्यमान हैं किन्तु सभी प्राणियों में से मनुष्य का विकास अधिक है, इन्द्रियां विकसित हैं। मनुष्य का आत्मिक विकास भी अधिक है। अत: सम्पूर्ण विश्व के अभ्युदय का बोझ भी उसी पर रहता है। किसी भी राष्ट्र के विकास की पहली आवश्यकता है मनुष्य का स्वस्थ-सुरक्षित रहना। पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, पहाड़-नदियां भी तभी सुरक्षित रहते हैं। शास्त्र ऐसे अनेक कार्यों का निर्देश करते हैं, जो मानव की समृद्धि के लिए आवश्यक है। इनमें ही यज्ञों में पशुबलि के विधान भी शामिल हैं। इस कारण संस्कृति पर आक्षेप भी बहुत हैं।



प्रश्न यह है कि क्या पशु और बलि की परिभाषा को हम समझ रहे हैं। जो शास्त्र-‘‘मा हिंस्यात्-सर्वाभूतानि’ (किसी प्राणी को दु:ख मत दो) का निर्देश देता है, वही यह विपरीत निर्देश कैसे दे सकता है! हमें इस व्यवस्था को समझना होगा। पशु के स्वरूप को समझना भी उचित होगा। वेद में स्थूल रूप से पांच पशु माने गए हैं—पुरुष, अश्व, गौ, अज और अवि। ये पांचों ही पशु प्राणस्वरूप हैं। वस्तुत: जिस तत्त्व पर आत्म प्रजापति भोग्य रूप से दृष्टि रखता है, वही पशु कहलाता है। पृथ्वी के मुख्य प्राण भी पशु प्राण हैं अत: सभी पार्थिव प्राण भी पशु कहे जाते हैं।

