रिश्तों में लाभ-हानि की गणित नहीं, भावनाएं जरूरी हैं

मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि स्वार्थी रिश्ते तनाव और अकेलापन बढ़ाते हैं, जबकि निस्वार्थ बंधन खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, तो पहले उसकी उपयोगिता देखते हैं क्या यह नौकरी दिलवा सकता है, क्या व्यापार बढ़ा सकता है? यह सोच रिश्तों को व्यापार बना देती है। सच्चाई यह है कि जीवन में सच्चे साथी वही हैं जो विपत्ति में काम आएं, न कि केवल सुख में। भावुकता ही संबंधों का असली आधार है। भावुक लोग रिश्तों को संभालते हैं, क्योंकि उनके हृदय में करुणा और समझ होती है। वे त्याग करने को तैयार रहते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। उदाहरणस्वरूप, मां-बच्चे का रिश्ता, मां कभी यह नहीं सोचती कि बच्चा बड़ा होकर क्या देगा। वह केवल प्रेम से पालती है। इसी प्रकार, सच्चे मित्र वे हैं जो आपकी कमजोरियों को जानकर भी साथ न छोड़ें। प्रोफेशनल लोग अक्सर फायदा देखकर संबंध बनाते हैं, जो ठीक है व्यापारिक क्षेत्र में। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में यह घातक है। भारतीय संस्कृति में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का सिद्धांत है, जहां सारा विश्व परिवार है। लाभ की सोच इस महान विचार को कुचल देती है।