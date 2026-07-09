नौकरशाही में विशेषज्ञता और नवाचार का समावेश आवश्यक

‘विकासवादी नौकरशाही’ की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत

अत: पारंपरिक यूपीएससी प्रणाली के साथ-साथ विशेषज्ञों के लिए भी सिविल सेवा में प्रवेश का एक पारदर्शी और निष्पक्ष तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। उन्हें वही अधिकार, सम्मान और अवसर मिलने चाहिए, जो पारंपरिक प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त होते हैं। आवश्यकता पडऩे पर आयु-सीमा और अन्य पात्रता शर्तों में भी व्यावहारिक छूट दी जा सकती है। यह परिवर्तन प्रारंभ में केंद्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है और उसके बाद धीरे-धीरे राज्यों तक विस्तारित किया जा सकता है। इससे शासन व्यवस्था में नई सोच, नवाचार और व्यावसायिक दक्षता का समावेश होगा। कई ऐसे विषय, जो पारंपरिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनदेखे रह जाते हैं, उन पर विशेषज्ञ वर्ग नई दिशा प्रदान कर सकता है।

सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि ऐसे विशेषज्ञ तैयार करने वाले विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को अनावश्यक नौकरशाही नियंत्रण और दबाव से मुक्त किया जाए। उन्हें अधिक स्वायत्त, नवोन्मेषी और परिणामोन्मुख बनाना समय की आवश्यकता है।

भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां केवल प्रक्रिया-आधारित प्रशासन पर्याप्त नहीं रह गया है। विकसित राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा, तीव्र आर्थिक परिवर्तन, तकनीकी प्रगति और वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी नौकरशाही का पुनर्गठन करना ही होगा। अब समय आ गया है कि देश ‘प्रक्रियात्मक नौकरशाही’ से आगे बढक़र ‘विकासवादी नौकरशाही’ की ओर कदम बढ़ाए। इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय बहस, विशेषज्ञ विमर्श और संस्थागत सुधारों के माध्यम से एक नए प्रशासनिक मॉडल का निर्माण किया जाना चाहिए, जो भारत को आने वाले दशकों में अधिक सक्षम, प्रभावी और विकासोन्मुख राष्ट्र बनाने में सहायक हो।