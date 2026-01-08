भारत की आर्थिक उड़ान: उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की राह

एक बड़ी चुनौती आरबीआइ की उस चेतावनी से उभरती है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों पर बढ़ते वित्तीय दबाव की ओर ध्यान दिलाया गया है। लोकलुभावन योजनाओं, पेंशन व सब्सिडी, वेतन, ब्याज और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का बोझ लगातार बढ़ रहा है। कुछ राज्यों को तो ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। सकारात्मक पहलू यह है कि 2025 के अंत में जारी आरबीआइ की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने अर्थव्यवस्था को लचीला और बैंकों को मजबूत बताया है। मजबूत घरेलू मांग, नियंत्रित मुद्रास्फीति और कॉर्पोरेट क्षेत्र की सुदृढ़ बैलेंस शीट के सहारे अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अमरीका भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है, हालांकि टैरिफ से जुड़े मुद्दे अभी लंबित हैं और भू-राजनीतिक कारणों से चीन को लेकर भी हाल तक अनिश्चितता बनी रही। इन परिस्थितियों के बावजूद, जुलाई-सितंबर 2025 की तिमाही में अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी और पूरे वर्ष के लिए आठ प्रतिशत से अधिक वृद्धि की उम्मीद जगी है। अर्नस्ट एंड यंग, गोल्डमैन सैक्स और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स जैसे वैश्विक विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत आगे चलकर अमरीका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हालांकि समय-सीमा को लेकर मतभेद हैं- क्रय शक्ति के आधार पर यह अवधि 2030-2040 के बीच मानी जाती है, जबकि समग्र रूप से इसमें अभी कई दशक लग सकते हैं। अगले वर्ष भारत स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरे करेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वैश्विक आर्थिक संस्थान और घरेलू शक्तिकेंद्र 100 वर्षों की स्वतंत्रता पर भारत को किस रूप में देखते हैं।