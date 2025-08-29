प्रसंगवश: खेलों से ‘खेल’ न हो, प्रोत्साहन मिले तो मैदान में चमकेगा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इस वर्ष राज्य गठन की रजत जयंती मनाने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही बनाए गए दो और राज्यों उत्तराखंड व झारखंड को अगर हम देखें तो वहां खेल व खिलाड़ियों के लिए काफी काम हुआ है। उन दोनों राज्यों से विभिन्न खेलों के ओलंपियन निकले हैं। तो सवाल यह उठता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या कमी रह जा रही है जो हम इन 25 वर्षों में एक भी ओलंपियन देश को नहीं दे सके। इसके जवाब में यह सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में खेलों की अधोसंरचना की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल अकादमियां भी खुल रही हैं। लेकिन खेल विभाग के पास खेलों को लेकर कोई समुचित योजना ही नहीं है। साथ ही एक तथ्य और जो प्रमुखता से सामने आ रहा है, वह है कि खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा, प्रोत्साहन व नौकरी नहीं होने से उनमें निराशा का माहौल है। उनकी ऐसी स्थिति को देखते हुए नई पौध आगे नहीं आ पा रही है, नए खिलाड़ियों को यहां भविष्य सुनहरा नजर नहीं आता जैसे दूसरे राज्यों में है। हमारे कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ी दूसरे राज्यों में खेल का भविष्य देखते हुए पलायन भी कर चुके हैं।