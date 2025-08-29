Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ओपिनियन

प्रसंगवश: खेलों से ‘खेल’ न हो, प्रोत्साहन मिले तो मैदान में चमकेगा छत्तीसगढ़

खेलों और खिलाड़ियों के लिए प्रदेश में सकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 29, 2025

Chhattisgarh Sports

हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी इस मौके पर विभिन्न आयोजन होते हैं। कुछ खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है तो कुछ प्रशिक्षकों का सम्मान किया जाता है। किंतु बड़े लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न कारणों से प्रदेश में खेल का माहौल और खिलाड़ियों की संख्या घटती जा रही है। ये मानना है प्रदेश के खेल विशेषज्ञों, कोच, वरिष्ठ खिलाड़ियों और खेल संघों के पदाधिकारियों का।

छत्तीसगढ़ इस वर्ष राज्य गठन की रजत जयंती मनाने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही बनाए गए दो और राज्यों उत्तराखंड व झारखंड को अगर हम देखें तो वहां खेल व खिलाड़ियों के लिए काफी काम हुआ है। उन दोनों राज्यों से विभिन्न खेलों के ओलंपियन निकले हैं। तो सवाल यह उठता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या कमी रह जा रही है जो हम इन 25 वर्षों में एक भी ओलंपियन देश को नहीं दे सके। इसके जवाब में यह सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में खेलों की अधोसंरचना की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल अकादमियां भी खुल रही हैं। लेकिन खेल विभाग के पास खेलों को लेकर कोई समुचित योजना ही नहीं है। साथ ही एक तथ्य और जो प्रमुखता से सामने आ रहा है, वह है कि खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा, प्रोत्साहन व नौकरी नहीं होने से उनमें निराशा का माहौल है। उनकी ऐसी स्थिति को देखते हुए नई पौध आगे नहीं आ पा रही है, नए खिलाड़ियों को यहां भविष्य सुनहरा नजर नहीं आता जैसे दूसरे राज्यों में है। हमारे कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ी दूसरे राज्यों में खेल का भविष्य देखते हुए पलायन भी कर चुके हैं।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश सरकार संकल्प ले कि वह खिलाड़ियों-प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही इनके लिए ठोस नीति बनाकर नौकरी देकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। सरकार के इस महती कदम से ही छत्तीसगढ़ खेल मैदान में दमखम दिखाकर चमक सकेगा। -अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@epatrika.com

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

29 Aug 2025 02:10 am

Published on:

29 Aug 2025 02:09 am

Hindi News / Opinion / प्रसंगवश: खेलों से ‘खेल’ न हो, प्रोत्साहन मिले तो मैदान में चमकेगा छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.