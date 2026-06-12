Opinion: बुरी है घर का ‘आईना’ छोड़ पड़ोसी की खिड़की से खुद को देखने की आदत

Opinion Press Freedom Index: आजकल एक अजीब-सी आदत हमारे सार्वजनिक जीवन में घर कर गई है। अपने ही घर का ‘आईना’ छोड़कर हम पड़ोसी की खिड़की से खुद को देखने लगे हैं। और वह पड़ोसी भी कोई अपना नहीं, बल्कि दूर बैठे वे संस्थान हैं, जिनकी भाषा, दृष्टि और सरोकार हमसे अलग हैं। वे हमें रैंक करते हैं। हमें आंकते हैं। हम बिना सोचे-समझे उस पैमाने को अपना सही मान लेते हैं। अभी हाल में एक नॉर्वेजियन पत्रकार का प्रसंग सुर्खियों में रहा। एक सवाल, फिर उससे पैदा हुआ शोर। शोर ऐसा कि मानो लोकतंत्र का सारा सच उसी एक घटना में कैद हो। सवाल पूछना प्रेस का अधिकार है। मूल कर्म भी। पर जवाब सुनना भी उतना ही जरूरी है। जब सवाल एकतरफा हो जाए, या पूर्वग्रह से भरा हो, तो वह संवाद नहीं, प्रदर्शन बन जाता है। और प्रदर्शन का उद्देश्य सत्य नहीं, सनसनी पैदा करना होता है।