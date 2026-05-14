बचत और निवेश से सुरक्षित करें अपना बुढ़ापा



सतीश सिंह, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ

आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धी जीवनशैली में आर्थिक सुरक्षा केवल युवावस्था तक सीमित विषय नहीं रह गई है, बल्कि बुजुर्गावस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। जीवन के शुरुआती वर्षों में व्यक्ति शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता है कि वह अक्सर अपने रिटायरमेंट की योजना को टाल देता है। लेकिन समय तेजी से गुजरता है और एक दिन ऐसा आता है, जब नियमित आय का स्रोत सीमित हो जाता है, जबकि स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों पर होने वाला खर्च लगातार बढऩेे लगता है। ऐसे में यदि पर्याप्त बचत और सुनियोजित निवेश न हो, तो बुजुर्गावस्था आर्थिक तनाव, मानसिक चिंता और दूसरों पर निर्भरता का कारण बन सकती है।

जब तक व्यक्ति युवा रहता है, तब तक वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में सक्रिय रहकर आय अर्जित कर सकता है। लेकिन 60 वर्ष की आयु के बाद शारीरिक क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। हालांकि अनुभव, ज्ञान और मानसिक दक्षता लंबे समय तक व्यक्ति के साथ रहती है, लेकिन बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। दवाइयों, जांचों और इलाज पर होने वाला खर्च मासिक बजट को प्रभावित करता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह अपने जीवन के सक्रिय वर्षों में ही भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत तैयारी करे।