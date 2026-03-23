होर्मुज के जलमार्ग पर मंडराता ‘इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक होल’ संकट

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसा 'इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक होल' बन गया है, जहां रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही तरह की जैमिंग प्रणालियां एक-दूसरे से टकरा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की यह प्रकृति पारंपरिक युद्ध से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक है। हॉर्मुज की स्थिति इसलिए और संवेदनशील है क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही सैन्य तनाव, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार के दबाव में है। हॉर्मुज में चल रही यह अदृश्य जंग दुनिया को यही संदेश दे रही है कि भविष्य का युद्ध केवल हथियारों की ताकत से नहीं बल्कि सूचना, संकेत और तकनीकी श्रेष्ठता से तय होगा। यह वह युद्ध है, जिसमें जीत उसी की होगी, जो दुश्मन पर बिना गोली चलाए उसकी रणनीति को विफल कर सके। जीपीएस स्पूफिंग इसी युद्ध का एक सशक्त हथियार है, जो दिखता नहीं लेकिन असर गहरा छोड़ता है। आज आवश्यकता केवल सैन्य शक्ति बढ़ाने की नहीं, बल्कि तकनीकी सतर्कता, साइबर सुरक्षा और सिग्नल विश्वसनीयता को प्राथमिकता देने की है। यदि समय रहते इस अदृश्य खतरे को नहीं समझा तो भविष्य में युद्ध के मैदान केवल जमीन, समुद्र और आकाश तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि हमारे डिजिटल ब्रह्मांड तक फैल जाएंगे।