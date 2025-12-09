संकट अकेले इंडिगो का नहीं, पूरी प्रणाली का है

भारतीय नियामकों की संरचना सैद्धांतिक रूप में अर्ध-न्यायिक संस्थाओं की तरह बनाई गई थी- स्वतंत्र, फैसले साक्ष्यों के आधार पर लेने वाले और किसी भी कॉर्पोरेट दिग्गज को जवाबदेह बना सकने में क्षमतावान। परंतु व्यवहार में ये संस्थाएं मंत्रालयों के अधीन विभागों में बदल गईं, जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारी तैनात हैं जिनके पास अरबों डॉलर की कंपनियों को नियंत्रित करने का अधिकार, प्रशिक्षण और आत्मविश्वास तक नहीं है। भारत में सामान्य नियामक कर्मचारी न तो सशक्त हैं, न सुरक्षित। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे उन गहरी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव की पहुंच वाले विशाल कारोबारी समूहों को नियंत्रित करें, जिनका वार्षिक लाभ पूरे नियामक संस्थान के बजट से भी अधिक है। वर्तमान इंडिगो संकट से पहले भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। दूरसंचार क्षेत्र को ही ले लीजिए, जो धीरे-धीरे लगभग एकाधिकार की ओर बढ़ रहा है। पिछले बीस वर्षों में हर बार स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद नियम बदले गए। नीतियां पारदर्शी तरीके से नहीं बनीं, वे लगातार संकट प्रबंधन और लॉबिंग के दबाव में बदलती रहीं। कंपनियों ने यह सीख लिया कि वास्तविक खेल व्यावसायिक दक्षता नहीं, नियम बदलवाने की क्षमता है। कंपनियों को भरोसा था कि बाद में नियम बदले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा बार-बार होता आया था। यह कानून के शासन के बिल्कुल उलट है।