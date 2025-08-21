कारगर होगी सोना देकर जमीन खरीदने की नीति

देश में इस समय सबसे ज्यादा लाभकारी धंधा जमीनों का है। लोगों के पास रहने को घर नहीं है। बढ़ती आबादी के साथ-साथ घरों की कमी भी बढ़ती जा रही है। आवास की इस कमी को पूरा करने में सरकार महती भूमिका निभा सकती है। जमीनों पर आधिपत्य सरकार का है। लाखों-करोड़ों एकड़ जमीनों को रिहायशी मकानों के लिए वह योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर सकती है और सोने के बदले लागत मूल्य पर या रियायती दरों पर जमीन बेच सकती हैं। जमीन या मकान के नाम पर हमारी गृहणियां अपनी चूडिय़ां और बुन्दे भी बेच सकती हैं। देशवासी सहज ही अपना सोना देकर जमीनें खरीदना चाहेंगे। यह क्रम निरन्तर चलता रहे। इससे एक ओर जमीनों का कारोबार चन्द व्यवसायियों के हाथों में न रहकर सरकार के हाथ में आ जाएगा और सोने का संचय सरकार के हाथ में होगा जो विदेशी कर्जा चुकाने के काम में आएगा। इसके साथ ही काले धन का उपयोग भी विदेशी कर्ज चुकाने में सहायक होगा। स्वर्ण का संचय अपने हाथ में लेकर सरकार विदेशी ऋण भार को हल्का कर सकती है। एक बार प्रयोग तो करके देखें। विचार तो करें?

प्रश्न यह हैं कि सोने को डालर के समकक्ष क्यों नहीं माना जाता? मैं अगर एक जहाज भर कर सोना लाना चाहूं तो उस पर पाबन्दी क्यों? क्या हमने भुगतान के लिए रिजर्व बैंक से सोना निकालकर इंग्लैण्ड में गिरवी नहीं रखा? एक नागरिक जब सोना लाना चाहता है तो वह देश का हित साधन करेगा या अहित करेगा? अच्छा तो यह हो कि सोने के आयात और देश में खरीद-बेच की पूरी तरह छूट दे दी जाए। घोषणा कर दी जाए कि जो जितना भी सोना आयात करके लाए उस पर कोई कर नहीं लिया जाएगा। देश में जो कोई जितना भी सोना खरीदना चाहे, खरीद ले और उससे धन का स्रोत भी न पूछा जाए। अर्थशास्त्री या राजनेता जो भी तर्क दें, परन्तु इसमें तो विवाद नहीं होगा कि देश में स्वर्ण भण्डार बढ़ेगा। इस स्वर्ण-भण्डार का उपयोग उचित रीति से सरकार अपने लिए कर सकती है और देश के हित में कर सकती है।