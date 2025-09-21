आपकी बात : सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को देखते हुए इससे दूर रहने के क्या तरीके हो सकते हैं?

साप्ताहिक मोबाइल व्रत जरूरी

आज युवा सोशल मीडिया के इतने आदी हो चुके हैं कि उनके व्यवहार पर असर दिख रहा है। सप्ताह में कम से कम एक दिन मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर “मोबाइल व्रत” लेना चाहिए। इससे आत्मअनुशासन बढ़ेगा और मानसिक शांति मिलेगी।

– प्रियव्रत चारण ’लव’, जोधपुर