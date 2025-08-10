आपकी बात : महिला उत्पीड़न के मामले कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं?

कठोर कदम उठाने चाहिए

महिला उत्पीड़न के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कठोर कानूनों का सख्ती से पालन, त्वरित न्याय, महिला पुलिस और फास्ट ट्रेक कोर्ट का विस्तार, जनजागरूकता अभियान, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, शिक्षा में लैंगिक समानता, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था, पीड़ितों को सुरक्षित शिकायत तंत्र और पुनर्वास सहायता जरूरी है, ताकि डर और भेदभाव खत्म हो सके। - अमृतलाल मारू, इंदौर