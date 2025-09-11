आपकी बात : आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर अंकुश के लिए किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं?

कठोर कानून बनाने चाहिए

देशभर में आत्महत्या के बढते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए। आत्महत्या के कारणों में तनाव और अवसाद बड़ी वजहें हैं। रिश्तों में तनाव, कर्ज और आर्थिक स्थिति का खराब होना, बच्चों में प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन का तनाव उन्हें इस कदम की ओर ले जाता है। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। - सुरेंद्र कुमार बिंदल, जयपुर