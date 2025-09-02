आपकी बात : गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जाने चाहिए?’

फीस आधी कर दी जाए

कई माता-पिता एजुकेशन फीस देने में असमर्थ होने के कारण अपनी बेटियों को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं होते हैं। इसलिए सरकार की ओर से लड़कियों की फीस आधी कर दी जानी चाहिए और किताब-कॉपियां आदि भी उन्हें रियायत दरों पर मुहैया करानी चाहिए। शारीरिक रूप से अक्षम बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने की योजना शुरू करनी चाहिए। ऐसा करने संभवतः लोगों में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी। - विभा गुप्ता, बेंगलूरु