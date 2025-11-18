आपकी बातः शहरी क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही पर कैसे अंकुश लगाया जाना चाहिए?

वन कटाइी रोकनी चाहिए

वनों की अवैध कटाई के कारण वन क्षेत्रों में निरंतर कमी होती जा रही है। सरकार को वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए ठोस व कारगर नीति बनानी होगी। विकास के नाम पर हो रही वनों की अंधाधुंध कटाई पर अंकुश लगाया जाए। एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले वन्य जीवों में निरंतर कमी-बढ़ोतरी हो रही है जो कि चिंता का विषय है। कई वन्य जीवों की संख्या में पिछले कई वर्षों में एकदम कमी आई है, तो वहीं कई वन्य जीवों की संख्या में एकदम इजाफा हुआ है जो मानव जीवन के लिए संकटमय है। वन्य जीवों को रोकने के लिए उनके वन क्षेत्रों में प्राकृतिक आवास व उनके खानपान हेतु समुचित व्यवस्था करनी होगी। - शैलेन्द्र टेलर, उदयपुर