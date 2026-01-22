आपकी बात: नोएडा के हादसे को देखते हुए आपदा प्रबंधन मजबूत हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

आपदा से पहले तैयारी जरूरी

नोएडा हादसा एक बार फिर बताता है कि आपदा प्रबंधन हमारी योजनाओं में है, जमीन पर नहीं। आपदा से निपटने के लिए सबसे पहले जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और वहां नियमित सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किए जाएं। भवन निर्माण, मॉल, फैक्ट्रियों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो। आपात स्थिति में त्वरित राहत के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम, आधुनिक उपकरण और स्पष्ट कमांड सिस्टम होना चाहिए। आम नागरिकों को भी आपदा के समय क्या करें, इसकी नियमित मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण दिया जाए। हादसे के बाद जांच तक सीमित रहने के बजाय जवाबदेही तय हो और सुधारात्मक कदम तुरंत लागू किए जाएं। मजबूत आपदा प्रबंधन ही जान-माल की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। - राकेश खुडिया, श्रीगंगानगर