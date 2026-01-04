आपकी बात: नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किस तरह के प्रयास किेए जाने चाहिए?

कानूनों का सख्त पालन हो

नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए समग्र और बहुस्तरीय प्रयास आवश्यक हैं। इसके तहत औद्योगिक इकाइयों व शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले तरल अपशिष्ट का बिना शोधन नदी में प्रवाह पूरी तरह रोका जाए। प्रत्येक नगर में प्रभावी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। धार्मिक अनुष्ठानों, मूर्ति-विसर्जन के लिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाए जाएं। नदी तटों पर ठोस कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक प्रतिबंध और हरित पट्टी (ग्रीन बफर जोन) का विकास किया जाए। कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग पर नियंत्रण तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही जन-जागरूकता, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, कड़े पर्यावरणीय कानूनों का सख्त पालन और सतत जल-गुणवत्ता निगरानी के माध्यम से ही नदियों को प्रदूषण से प्रभावी रूप से बचाया जा सकता है। - डॉ. राजीव कुमार, जयपुर