आपकी बातः फुटपाथों पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत हैं पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

जयपुर

image

Opinion Desk

Oct 26, 2025

फुटपाथों पर अतिक्रमण रोकने की आवश्यकता
आज फुटपाथों पर अतिक्रमण गंभीर समस्या बन चुका है। दुकानदार व छोटे व्यवसायी फुटपाथों पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे सड़क संकरी हो रही है और जाम व दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। नगर परिषद और नगर पालिकाओं को तुरंत सर्वे कर स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण हटाना चाहिए। भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। - योगेश स्वामी, सूरतगढ़
फुटपाथ अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई जरूरी
फुटपाथ पर कब्जा एक जटिल समस्या है। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि वह सख्त और नियमित कार्रवाई करे। शासन को भी हॉकर्स के लिए विशेष स्थान निर्धारित करना चाहिए। पैदल मार्ग पर अतिक्रमण करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की संभावना हमेशा बनी रहे। फुटपाथ सार्वजनिक हित के लिए हैं और इन्हें मुक्त रखना सभी का कर्तव्य है। - चंपालाल दुबे, भोपाल
हॉकर्स ज़ोन से फुटपाथ बचाएं
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए अलग हॉकर्स ज़ोन या बाजार स्थल बनाना चाहिए। इससे उनका रोजगार भी सुरक्षित रहेगा और फुटपाथ खाली रहेंगे। साथ ही, नागरिकों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि फुटपाथ सार्वजनिक सुविधा हैं, निजी उपयोग की जगह नहीं। प्रशासन और जनता के सहयोग से शहर के फुटपाथ साफ और सुरक्षित बनाए जा सकते हैं। - संदीप कटेवा, झुंझुनूं
फुटपाथ अतिक्रमण पर नियंत्रण
प्रशासन को फुटपाथ की सीमा रेखा तय करनी चाहिए। दुकानदार अपनी दुकान सीमा से अधिक न फैलाएँ। रेहड़ी वालों के लिए विशेष हॉकर्स जोन बनाना चाहिए और पार्किंग के लिए स्थान निर्धारित करना चाहिए। समय-समय पर अभियान चलाकर फुटपाथ और बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाना प्रशासन का दायित्व है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। - हरिप्रसाद चौरसिया, देवास

