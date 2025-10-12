आपकी बात: लगातार कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोरी के मामले क्यों नहीं रुक पा रहे हैं?

रिश्वत लेने पर तुरंत बर्खास्तगी हो

देश में रोज सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कड़े कानून न होने से वे बच जाते हैं। आमतौर पर रिश्वत लेने वाले कर्मचारी को कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है और फिर बहाल कर दिया जाता है। इसी कारण वे बेखौफ रहते हैं। अगर रिश्वत लेने पर सीधे बर्खास्तगी का नियम बन जाए तो सरकारी कर्मचारी नोकरी जाने के डर से ऐसा कृत्य करने से बचेंगे। -शक्ति सिंह चौहान, जोधपुर