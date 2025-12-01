आपकी बात : नियमों के बावजूद ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश क्यों नहीं लग पाता है?

कानूनी प्रावधान की कमी के कारण

मोडिफाइड साइलेंसर, लाउडस्पीकर और पटाखों से होने वाला शोर, नियम होने के बावजूद लगातार बढ़ती हुई समस्या है। नियमों का ठीक से पालन न होना, निगरानी की कमी, दंड का अभाव ध्वनि प्रदूषण को रोकने में बाधा बनती हैं। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों का शोर, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, कार्यक्रमों के दौरान नियमों को ढीला करना और शोर के अनगिनत छोटे-बड़े स्रोत भी इसे नियंत्रित करना मुश्किल बना देते हैं। दुबई जैसे देशों में सख्त नियम हैं यहां तक कि बेवजह हॉर्न बजाने पर भी रोक है। ऐसे ही सख्त कानून और उनका सही ढंग से पालन ही ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण ला सकते हैं। - शिवजी लाल मीना, जयपुर