एथलीट Sudha Singh समेत 6 खिलाड़ियों को Padma Shri Award, एक भी क्रिकेटर नहीं

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार सात एथलीटों और खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को छह खिलाड़ियों और रिटायर्ड कोच ओम नांबियार को 2021 के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया। दिलचस्प बात यह है कि इस साल किसी क्रिकेटर को नहीं चुना गया है। नांबियार (89), महान महिला एथलीट पीटी उषा के प्रसिद्ध कोच हैं। 1985 में नांबियार को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कोचों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है।

