यहां प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक की मौत, पढ़ें पूरा मामला...

पालीPublished: Feb 16, 2024 10:44:26 am Submitted by: Suresh Hemnani

Death of Teacher in Sojat of Pali : पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

Death of Teacher in Sojat of Pali : पाली जिले के सोजत राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 में शिक्षकों की ट्रेनिंग एसबीए विद्यालय आधारित आंकलन प्रशिक्षण के दौरान गुरूवार को शिक्षक चंडावल नगर निवासी अशोक कुमार जाट पुत्र ओमसिंह जाट की तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। वो वर्तमान में विद्यालय राउप्रावि कोटवालों की ढ़ीमडी बगडी नगर में कार्यरत थे।