महंगाई भत्ते में 5 से 8% तक की बढ़ोतरी, इन केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत

सरकार ने साफ किया है कि जो कर्मचारी अब भी छठे वेतन आयोग में काम कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते को 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। यानी अब उन्हें बेसिक पे का 257% डीए के रूप में मिलेगा। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। सरकार ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन सभी संगठनों को इस आदेश की जानकारी दें ताकि समय पर पेमेंट मिल सके।