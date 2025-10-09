8th Pay Commission अगर इस तारीख से लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को होगा डबल बेनिफिट

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार आयोग के सदस्य औपचारिक रूप से बन जाए और अपनी सिफारिशें दे दे तो इससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसका इंतजार पहले के मुकाबले थोड़ा लंबा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 8वां वेतन आयोग गठित होने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को सौंपने में करीब 18 महीने तक का समय ले सकता है। साथ ही अगर यह जुलाई 2027 तक लागू हो जाता है तो इससे कर्मचारियों को इंक्रीमेंट व एरियर के तौर पर डबल बेनिफिट हो सकता है।