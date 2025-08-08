Amit Shah Bihar Visit: अमित शाह सीतामढ़ी पहुंचे, माता जानकी का भव्य मंदिर का थोड़ी देर में आधारशिला रखेंगे

Amit Shah Bihar Visit अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर का निर्माण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर और उसके परिसर के व्यापक विकास योजना की आधारशिला रखा। इस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। ये मंदिर 882 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनेगा। यह वही पवित्र स्थान है जहां माता सीता का जन्म हुआ था। इस धाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करना है, ताकि यह न सिर्फ श्रद्धालुओं बल्कि देश-विदेश के पर्यटकों के लिए भी प्रमुख धार्मिक केंद्र बन सके। वहीं, मंदिर के शिलान्यास की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल उठा रहा हैं। वहीं सरकार का कहना है कि आज हर बिहारी का सपना पूरा होने जा रहा है।