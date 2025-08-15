Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी-खेसारी लाल की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल

खेसारी ने कहा कि ऐसे ही, भाई से आशीर्वाद लेने आया था। ओह नहीं, बस प्यार देने और लेने आया था। हम तो फिल्मों में अच्छा कर रहे हैं, लहर बना रहे हैं।

पटना

Ashish Deep

Aug 15, 2025

Khesari Lal Yadav Sawan Song Release
राजद नेता तेजस्वी से अचानक मिलने पहुंचे खेसारी। (फोटो सोर्स : @Kheasri X Handle)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव की मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। गुरुवार को खेसारी लाल यादव पटना स्थित तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि क्या वह राजनीति में कदम रखने वाले हैं। हालांकि, अभिनेता ने चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह केवल एक दोस्ताना मुलाकात थी।

जनता तय करेगी कि राज्य के लिए कौन बेहतर काम कर रहा

पत्रकारों से बातचीत में खेसारी ने कहा कि ऐसे ही, भाई से आशीर्वाद लेने आया था। ओह नहीं, बस प्यार देने और लेने आया था। हम तो फिल्मों में अच्छा कर रहे हैं, लहर बना रहे हैं। बस चाहते हैं कि बिहार में जो अच्छा है, वही हो। जनता तय करेगी कि राज्य के लिए कौन बेहतर काम कर रहा है।

तेजस्वी यादव अच्छे नेता हैं

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह तेजस्वी यादव को अच्छा नेता मानते हैं, तो खेसारी ने कहा कि बिल्कुल वह अच्छे नेता हैं और बिहार में सत्ता में आना चाहिए। लोग इसे और बेहतर समझेंगे। मैं वहीं जाता हूं, जहां सम्मान मिलता है। उन्होंने मेरे परिवार का हालचाल पूछा और मैंने उनका। मैं चाचा (लालू यादव) से आशीर्वाद लेने भी आया था।

आज कलाकार हूं, कल क्या होगा पता नहीं : खेसारी

भविष्य में राजनीति में आने को लेकर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। खेसारी बोले- आज मैं एक कलाकार हूं, हीरो हूं। कल क्या होगा, पता नहीं। बहुत लोग कहते हैं चुनाव लड़ो, लेकिन मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तेजस्वी बिहार को अच्छे से संभाल रहे हैं। वहीं, बिहार की मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) पर चल रहे राजनीतिक विवाद पर खेसारी ने कहा कि जो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। जो सही है, उसका समर्थन होना चाहिए। गलत को गलत कहना चाहिए।

खेसारी-तेजस्वी की मुलाकात से चर्चाएं बढ़ीं

खेसारी लाल यादव और तेजस्वी यादव की इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारे होने के कारण खेसारी का जनाधार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में मजबूत है, ऐसे में उनकी किसी भी राजनीतिक बयानबाजी को चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि, इस बार उन्होंने साफ किया कि फिलहाल उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए उन्होंने दरवाजा खुला रखा है। इस मुलाकात से जहां आरजेडी खेमे में उत्साह है, वहीं विरोधी दल इसे केवल ‘पब्लिसिटी स्टंट’ मान रहे हैं।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

15 Aug 2025 12:13 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी-खेसारी लाल की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल

