बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी-खेसारी लाल की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल

खेसारी लाल यादव और तेजस्वी यादव की इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारे होने के कारण खेसारी का जनाधार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में मजबूत है, ऐसे में उनकी किसी भी राजनीतिक बयानबाजी को चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि, इस बार उन्होंने साफ किया कि फिलहाल उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए उन्होंने दरवाजा खुला रखा है। इस मुलाकात से जहां आरजेडी खेमे में उत्साह है, वहीं विरोधी दल इसे केवल ‘पब्लिसिटी स्टंट’ मान रहे हैं।