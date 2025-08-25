…उंगली की तो टूट जाएगी, Bigg Boss 19 में जाने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस ने क्यों किया ऐसा कमेंट-जानें उनका प्रोफाइल

नीलम गिरी का जन्म 19 जून 1997 को बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक मध्यमवर्गीय परिवार से आती हैं। नीलम ने अपनी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन पटना से पूरा किया। उनके पिता का हार्डवेयर का कारोबार है। नीलम के दो छोटे भाई और एक बड़ी बहन है। नीलम का सफर मनोरंजन जगत में उनकी एक्टिंग और डांसिंग के जुनून से शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया, जिसने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई। उनकी प्रतिभा ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का ध्यान खींचा। पवन सिंह ने उन्हें 2020 में अपने म्यूजिक वीडियो 'धनिया हमार नई बाडी हो' में काम करने का मौका दिया। यह गाना हिट हुआ और नीलम रातों-रात लाइमलाइट में आ गईं।