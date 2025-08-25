Patrika LogoSwitch to English

पटना

…उंगली की तो टूट जाएगी, Bigg Boss 19 में जाने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस ने क्यों किया ऐसा कमेंट-जानें उनका प्रोफाइल

सलमान खान के इस शो में अपनी एंट्री को लेकर नीलम बेहद उत्साहित हैं।

पटना

Ashish Deep

Aug 25, 2025

Neelam Giri Pic
नीलम गिरी का जन्म 19 जून 1997 को बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। (फोटो सोर्स : @Neelam FB Page)

भोजपुरी फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में अपनी खास पहचान बना चुकीं नीलम गिरी इस बार रियलिटी शो बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आने वाली हैं। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में अपनी एंट्री को लेकर नीलम बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने साफ कहा है कि वे बिना किसी तय स्ट्रैटेजी के शो में उतरी हैं, लेकिन अगर कोई उनसे टकराने की कोशिश करेगा तो वे पीछे हटने वाली नहीं हैं।

कोई उंगली करेगा तो टूट जाएगी

नीलम ने एक इंटरव्यू में कहा-मेरे पास कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मुझे नकली और फेक चीजें पसंद नहीं हैं। अगर कोई उंगली करेगा तो उंगली टूट जाएगी और अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं।

सलमान पसंदीदा एक्टर

एक्ट्रेस का कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण इस शो का हिस्सा बनना ही है और खासकर सलमान खान को होस्ट के रूप में देखना। वे कहती हैं-मुझे सलमान खान हर रूप में अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा दर्शक शो सिर्फ उन्हें देखने के लिए देखते हैं। वे मेरे पसंदीदा एक्टर हैं और उनके सामने काम करना मेरे लिए गर्व की बात है।

रवि किशन का कॉन्फिडेंस पसंद

नीलम गिरी भोजपुरी इंडस्ट्री से आने वाली पहली कलाकार नहीं हैं, जिन्होंने बिग बॉस का हिस्सा बनने का मौका पाया है। इससे पहले मोनालिसा, रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे बड़े नाम भी शो में आ चुके हैं। नीलम कहती हैं कि वे इन सभी से प्रेरणा लेती हैं। हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। रवि किशन का कॉन्फिडेंस, मनोज तिवारी की सादगी और मोनालिसा का ग्रेस, ये सब मेरे लिए प्रेरणा हैं।

भोजपुरी में काम करना बॉलीवुड जैसा अनुभव

नीलम ने भोजपुरी इंडस्ट्री में आए बदलावों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा-पहले हम एक दिन में चार-पांच गाने शूट कर लिया करते थे। अब एक गाने पर दो-दो दिन काम होता है। प्रोडक्शन क्वालिटी और काम करने का तरीका बदल गया है। अब भोजपुरी में काम करना कहीं न कहीं बॉलीवुड जैसा अनुभव देने लगा है।

कौन हैं नीलम गिरी और कैसे हुईं लोकप्रिय?

नीलम गिरी का जन्म 19 जून 1997 को बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक मध्यमवर्गीय परिवार से आती हैं। नीलम ने अपनी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन पटना से पूरा किया। उनके पिता का हार्डवेयर का कारोबार है। नीलम के दो छोटे भाई और एक बड़ी बहन है। नीलम का सफर मनोरंजन जगत में उनकी एक्टिंग और डांसिंग के जुनून से शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया, जिसने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई। उनकी प्रतिभा ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का ध्यान खींचा। पवन सिंह ने उन्हें 2020 में अपने म्यूजिक वीडियो 'धनिया हमार नई बाडी हो' में काम करने का मौका दिया। यह गाना हिट हुआ और नीलम रातों-रात लाइमलाइट में आ गईं।

2021 में फिल्म 'बाबुल' से भोजपुरी फिल्मों में डेब्यू किया

इसके बाद नीलम ने 2021 में फिल्म 'बाबुल' से भोजपुरी फिल्मों में डेब्यू किया, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने इज्जत घर, टुन टुन, कलाकंद, जस्ट मैरिड जैसी फिल्मों में काम किया। नीलम ने भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सितारों जैसे प्रवेश लाल यादव (निर्मल ‘निरहुआ’ के भाई) और खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया।

