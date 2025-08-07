शिक्षकों को बड़ी राहत : बिहार में तबादलों में मिलेगी 3 जिलों की पसंद

नीतीश कुमार ने लिखा-नवंबर 2005 में सरकार के गठन के बाद से हम लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और अब बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। TRE-5 से पहले राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) भी होगी, जिससे योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को ज्यादा मौके मिल सकें। सरकार के ये प्रयास बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।