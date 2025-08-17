Voter Adhikar Yatra: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में लालू यादव, राहुल-तेजस्वी की यात्रा को दिखाएंगे झंडी

राहुल गांधी बिहार में आज ‘वोटर अधिकार यात्रा‘ शुरू कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ ही विपक्ष के सभी बड़े नेता भी शामिल होंगे। सूचना के अनुसार इस यात्रा में बिहार के बाहर से भी विपक्ष के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। सासाराम में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक सभा होनी है। इस यात्रा से पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि- लोकतंत्र में इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि लोगों से उनके वोट डालने की और सरकार चुनने की आजादी छिनी जा रही है। आप सभी को हम आश्वस्त करते है कि आपकी वोट डालने की लड़ाई शिद्दत के साथ लड़ेंगे। इसी आवाज को मुखर करने और न्याय पाने के लिए हम 17 अगस्त से “वोटर अधिकार यात्रा” शुरू कर रहे हैं।