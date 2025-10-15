बिहार विधानसभा चुनाव: कांग्रेस CEC की बैठक में 50 उम्मीदवारों के नाम तय, जानें कब जारी होगा लिस्ट

कांग्रेस अध्यक्ष ने स्क्रीनिंग कमेटी के चैयरमैन अजय माकन, सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी के साथ ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी लीडर शकील अहमद खान, प्रभारी कृष्णा अल्लावेरु की सब कमेटी को फैसला लेने का जिम्‍मा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, बिहार में महागठबंधन की 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 25 टिकटों पर मुहर लगी थी, लेकिन उनमें से 6-7 सीटों पर आज दोबारा चर्चा हुई। इसके बाद उन्‍हें फाइनल किया गया। इसके साथ ही तकरीबन 10 सीटें ऐसी रहीं, जिन्‍हें चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पर फैसला लेने के लिए छोड़ दिया गया।