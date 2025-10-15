बिहार विधानसभा चुनाव: कांग्रेस CEC की बैठक में 50 उम्मीदवारों के नाम तय, जानें कब जारी होगा लिस्ट

मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी (Photo- ANI)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक मे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में 25 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए। जबकि पिछली बैठक में भी 25 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए थे। इस प्रकार से कांग्रेस ने अपने 50 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। आज (बुधवार) पटना में इसकी घोषणा कर दी जायेगी। इस बैठक मे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऑनलाइन जुड़े थे।
इस बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि मंगलवार को हुई बैठक में हम सभी ने एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा किया। इसके बाद आज हम कहने की स्थिति में हैं कि सामाजिक समीकरण के अनुसार, हमारी जो भी सीटें थीं, उस पर स्थिति साफ हो गई है। उन सीटों पर सीईसी की भी मुहर लग गई है। हमने अपनी सीट का क्वालिटी और क्वांटिटी एनालिसिस किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कितनी सीटों पर चर्चा हुई इसका इंतजार का मजा लीजिए।
सीईसी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि बुधवार को हम लोग पटना जा रहे हैं। एलायंस पार्टनर के साथ चर्चा करने के बाद पहली सूची जारी कर दी जायेगी। उन्होंने साफ हा कि हमारा एलायंस पार्टनर से न कोई मनभेद है और न कोई मतभेद।
कांग्रेस अध्यक्ष ने स्क्रीनिंग कमेटी के चैयरमैन अजय माकन, सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी के साथ ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी लीडर शकील अहमद खान, प्रभारी कृष्णा अल्लावेरु की सब कमेटी को फैसला लेने का जिम्मा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, बिहार में महागठबंधन की 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 25 टिकटों पर मुहर लगी थी, लेकिन उनमें से 6-7 सीटों पर आज दोबारा चर्चा हुई। इसके बाद उन्हें फाइनल किया गया। इसके साथ ही तकरीबन 10 सीटें ऐसी रहीं, जिन्हें चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पर फैसला लेने के लिए छोड़ दिया गया।
