Bihar Politics: कांग्रेस नेता अजय निषाद की बीजेपी में एंट्री, पत्नी बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगी चुनाव!

कांग्रेस पार्टी ने अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से अपना प्रत्याशी बनाया था। इस चुनाव में उन्हें भाजपा के डॉ.राज भूषण चौधरी ने बड़े अंतर से हरा दिया था। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हारने के बाद वे एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए। सूत्रों का कहना है कि अजय निषाद की पत्नी इस दफा चुनाव लड़ेंगी। अजय निषाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब BJP में उनकी वापसी को पार्टी के लिए मजबूती के रूप में देखा जा रहा है।