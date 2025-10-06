Bihar Assembly Election 2025: ‘यह सिर्फ़ चुनाव नहीं, बिहार का महा उत्सव है’, पढ़िए तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों बोले?

9वीं में क्यों छोड़ी तेजस्वी यादव ने पढ़ाई। Image Source: Instagram@
Bihar Assembly Election 2025 बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये चुनाव नहीं ये ‘महाउत्सव’ है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक बड़े बदलाव का संकेत देंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार के इतिहास में 14 नवंबर एक नया अध्याय लिखेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ये बिहार में नए युग की शुरूआत का उत्सव है। “आज केवल तारीखों की घोषणा नहीं हुई, बल्कि बिहार के महाउत्सव की शुरुआत हुई है। बिहार में यह उत्सव दिवाली और छठ पूजा के बाद खत्म होगा, जब बिहार में एक नई सरकार बनेगी।”
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 20 सालों के बाद ऐसा महात्यौहार आने वाला है। जो बिहार के लोगों का दुख-दर्द खत्म करेगा। उन्होंने दावा किया कि “इस बार हर बिहारवासी बदलाव लाएगा और मुख्यमंत्री बनने का गर्व महसूस करेगा।” तेजस्वी ने खुद को ‘चेंज मेकर’ बताते हुए कहा कि बिहार अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि “बिहार को गिड़गिड़ाने वाला नहीं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, जो जनता के हक़ की आवाज़ उठा सके.” उन्होंने भरोसा जताया कि महागठबंधन की सरकार आने वाली है और जनता बदलाव चाहती है।
तेजस्वी ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि “पिछले 20 सालों में राज्य को अपराध, भ्रष्टाचार, नौकरशाही का अत्याचार और घोटाले मिले हैं। लेकिन, इस चुनाव के बाद बिहार में एक नया अध्याय जुड़ेगा। क्योंकि बिहार की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है.”
पहला चरण: 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग
दूसरा चरण: 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग
नतीजे: 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे
