Bihar Assembly Election 2025: ‘यह सिर्फ़ चुनाव नहीं, बिहार का महा उत्सव है’, पढ़िए तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों बोले?

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ये बिहार में नए युग की शुरूआत का उत्सव है। “आज केवल तारीखों की घोषणा नहीं हुई, बल्कि बिहार के महाउत्सव की शुरुआत हुई है। बिहार में यह उत्सव दिवाली और छठ पूजा के बाद खत्म होगा, जब बिहार में एक नई सरकार बनेगी।”