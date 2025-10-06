Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Assembly Election 2025: ‘यह सिर्फ़ चुनाव नहीं, बिहार का महा उत्सव है’, पढ़िए तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों बोले?

Bihar Assembly Election 2025 बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में एक नए युग की शुरूआत होगी। 20 सालों से चले आ रहे भ्रष्ट सरकार का अन्त होगा।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 06, 2025

Tejashwi Yadav education, tejashwi yadav educational qualification, tejashwi yadav school, Tejashwi Yadav school name,

9वीं में क्यों छोड़ी तेजस्वी यादव ने पढ़ाई। Image Source: Instagram@

Bihar Assembly Election 2025 बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये चुनाव नहीं ये ‘महाउत्सव’ है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक बड़े बदलाव का संकेत देंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार के इतिहास में 14 नवंबर एक नया अध्याय लिखेगा।

चुनाव तारीखों की घोषणा पर क्या बोले तेजस्वी

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ये बिहार में नए युग की शुरूआत का उत्सव है। “आज केवल तारीखों की घोषणा नहीं हुई, बल्कि बिहार के महाउत्सव की शुरुआत हुई है। बिहार में यह उत्सव दिवाली और छठ पूजा के बाद खत्म होगा, जब बिहार में एक नई सरकार बनेगी।”

‘हर बिहारी बनेगा बदलाव का निर्माता’

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 20 सालों के बाद ऐसा महात्यौहार आने वाला है। जो बिहार के लोगों का दुख-दर्द खत्म करेगा। उन्होंने दावा किया कि “इस बार हर बिहारवासी बदलाव लाएगा और मुख्यमंत्री बनने का गर्व महसूस करेगा।” तेजस्वी ने खुद को ‘चेंज मेकर’ बताते हुए कहा कि बिहार अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा।

‘बिहार को शेर की तरह दहाड़ने वाला मुख्यमंत्री चाहिए’

मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि “बिहार को गिड़गिड़ाने वाला नहीं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, जो जनता के हक़ की आवाज़ उठा सके.” उन्होंने भरोसा जताया कि महागठबंधन की सरकार आने वाली है और जनता बदलाव चाहती है।

‘20 साल के शासन ने दिया अपराध और भ्रष्टाचार’

तेजस्वी ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि “पिछले 20 सालों में राज्य को अपराध, भ्रष्टाचार, नौकरशाही का अत्याचार और घोटाले मिले हैं। लेकिन, इस चुनाव के बाद बिहार में एक नया अध्याय जुड़ेगा। क्योंकि बिहार की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है.”

दो चरणों में होंगे बिहार विधानसभा का चुनाव

पहला चरण: 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग
दूसरा चरण: 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग
नतीजे: 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025: पप्पू यादव ने चुनाव की तारीखों पर खड़े किए सवाल, कहा- ‘बीजेपी ने भेजा, चुनाव आयोग ने पढ़ दिया…’
पटना
Pappu Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Oct 2025 11:51 pm

Published on:

06 Oct 2025 11:49 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Assembly Election 2025: ‘यह सिर्फ़ चुनाव नहीं, बिहार का महा उत्सव है’, पढ़िए तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों बोले?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में 6 और 11 नवंबर को होगा चुनाव, नीतीश या तेजस्वी किसकी बनेगी सरकार

पटना

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में कब कितने चरणों में हुए चुनाव, जानें पिछले 25 वर्षों का इतिहास

पटना

बिहार चुनाव: तेज प्रताप यादव ने दिया ऐसा बयान कि तेजस्वी के छूटेंगे पसीने, जानें क्या कहा

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

Bihar Election: 2020 में तीन चरणों में हुए थे चुनाव, इस बार सिर्फ दो चरण…क्या मिल रहा संकेत?

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: पप्पू यादव ने चुनाव की तारीखों पर खड़े किए सवाल, कहा- ‘बीजेपी ने भेजा, चुनाव आयोग ने पढ़ दिया…’

Pappu Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.