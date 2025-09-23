Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

प्रशांत किशोर के आरोपों पर भड़के सम्राट चौधरी, कहा- ‘लालू ने गैंगवार में भेजे थे मेरे 22 परिजनों को जेल, बाद में मांगी थी माफी’

Bihar Assembly Elections 2025 प्रशांत किशोर के आरोप के बाद मंगलवार को भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने गैंगवार में मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल भेज दिया था और बाद में इसके लिए माफी भी मांगा था

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 23, 2025

Samrat Chaudhary
बिहार डिप्टी CM सम्राट चौधरी (IANS)

Bihar Assembly Elections 2025 बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता सम्राट चौधरी मंगलवार को प्रशांत किशोर (पीके) की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाया है मैंने हर मुद्दे पर पहले भी जवाब दे दिया हूं। अपनी बात से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है।

लालू ने भेजे थे मेरे 22 परिजनों को जेल

मंगलवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि 1995 में बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। उनकी सरकार ने उन्हें और उनके परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इसके साथ ही मेरे घर को भी तोड़ दिया गया था। इस घटना को लेकर मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया था।

ये भी पढ़ें

आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से मांगी सफाई, निशाने पर डिप्टी सीएम और BJP प्रदेश अध्यक्ष, टिकट पर दी बगावत की धमकी
पटना
आरके सिंह

लालू प्रसाद ने मांगी थी माफी

इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि इस घटना को लेकर लालू प्रसाद यादव पटना के मिलर स्कूल मैदान में मंच से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो भी आरोप हैं, वो सब सार्वजनिक हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं इसे स्वीकार भी करता हूं। उन्होंने कहा कि "मेरे ऊपर जो भी मामले हैं, वे सभी रिकॉर्ड में हैं।" फिर मैं इससे कैसे पलट सकता हूं।

आर.के. सिंह ने मांगे थे जवाब

प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जो भी आरोप लगे हैं उसका दोनों नेताओं को जनता के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। बता दें कि पीके के आरोप के बाद बीजेपी के सीनियर नेता ने अपने ही दल के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोपों का हवाला देकर विवाद खड़ा कर दिया है।

ये भी पढ़ें

बिहार: इस दिन महिलाओं के खाते में PM मोदी ट्रांसफर करेंगे 10-10 हजार, जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
पटना
Mahila Rojgar Yojana

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

23 Sept 2025 09:21 pm

Published on:

23 Sept 2025 09:19 pm

Hindi News / Bihar / Patna / प्रशांत किशोर के आरोपों पर भड़के सम्राट चौधरी, कहा- ‘लालू ने गैंगवार में भेजे थे मेरे 22 परिजनों को जेल, बाद में मांगी थी माफी’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.