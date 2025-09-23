प्रशांत किशोर के आरोपों पर भड़के सम्राट चौधरी, कहा- ‘लालू ने गैंगवार में भेजे थे मेरे 22 परिजनों को जेल, बाद में मांगी थी माफी’

Bihar Assembly Elections 2025 बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता सम्राट चौधरी मंगलवार को प्रशांत किशोर (पीके) की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाया है मैंने हर मुद्दे पर पहले भी जवाब दे दिया हूं। अपनी बात से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है।
मंगलवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि 1995 में बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। उनकी सरकार ने उन्हें और उनके परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इसके साथ ही मेरे घर को भी तोड़ दिया गया था। इस घटना को लेकर मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया था।
इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि इस घटना को लेकर लालू प्रसाद यादव पटना के मिलर स्कूल मैदान में मंच से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो भी आरोप हैं, वो सब सार्वजनिक हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं इसे स्वीकार भी करता हूं। उन्होंने कहा कि "मेरे ऊपर जो भी मामले हैं, वे सभी रिकॉर्ड में हैं।" फिर मैं इससे कैसे पलट सकता हूं।
प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जो भी आरोप लगे हैं उसका दोनों नेताओं को जनता के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। बता दें कि पीके के आरोप के बाद बीजेपी के सीनियर नेता ने अपने ही दल के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोपों का हवाला देकर विवाद खड़ा कर दिया है।