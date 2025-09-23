प्रशांत किशोर के आरोपों पर भड़के सम्राट चौधरी, कहा- ‘लालू ने गैंगवार में भेजे थे मेरे 22 परिजनों को जेल, बाद में मांगी थी माफी’

प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जो भी आरोप लगे हैं उसका दोनों नेताओं को जनता के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। बता दें कि पीके के आरोप के बाद बीजेपी के सीनियर नेता ने अपने ही दल के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोपों का हवाला देकर विवाद खड़ा कर दिया है।