बिहार विधानसभा चुनाव: बीजेपी से क्यों नाराज हैं बिहार के राजपूत, पढ़िए रूडी से लेकर आर के सिंह तक की कहानी

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक साथ कई मोर्चे पर लड़ रही है। विपक्ष के तल्ख तेवर, गठबंधन में घटक दलों के बीच सीटों को लेकर विवाद। पार्टी इसका हल खोजती इससे पहले परंपरागत वोटर भी अब आंख दिखाने लगे हैं। हालांकि पार्टी हाई कमान इन सभी चीजों पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि शीघ्र ही इसका हल निकाल लिया जायेगा। चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के एक बयान के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में बीजेपी के परंपरागत वोटर राजपूत बीजेपी से नाराज हैं। इस बात का हवा पूर्व केंद्रीय मंत्री के एक बयान के बाद बढ़ गया है।