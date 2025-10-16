बिहार विधानसभा चुनाव: तेज प्रताप को रोहिणी का मिला आशीर्वाद, पढ़िए तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा?

तेजप्रताप यादव और रोहिणी आचार्या। फोटो- सोशल मीडिया
बिहार विधानसभा चुनाव: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में खटपट के बीच रोहिणी आचार्या ने चुनाव लड़ने जा रहे अपने भाई तेजप्रताप यदव को जीत की बधाई दी है। रोहिणी आचार्या ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर तेज प्रताप का फोटो शेयर करते हुए लिखा कि भाई "तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिलें और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो, भाई। ढेरों शुभकामनाएं। स्नेह एवं आशीर्वाद।" अनुष्का यादव के साथ रिलेशन की खबर और फोटो सामने आने के बाद लालू यादव ने तेज प्रताप को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। इसके साथ ही तेज प्रताप को परिवार से भी बेदखल कर दिया था।
एक दिन पहले बुधवार को रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में नया बिहार बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने बुधवार को राघोपुर से अपना पर्चा दाखिल किया, जबकि उनके बड़े भाई तेजप्रताप ने महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के टिकट पर गुरुवार को नामांकन किया।
तेजप्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। तेज प्रताप यादव अपने नामांकन के समय अपने माता-पिता के बजाय दादी मरछिया देवी की तस्वीर लेकर पहुंचे। नामांकन करने के बाद पत्रकारों से बात करते तेजप्रताप यादव ने कहा कि अपनी दादी के आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इस समय भी मेरी दादी मेरे साथ हैं, मेरे दिल में बसती हैं। दादी के आशीर्वाद से ही नामांकन करने आया हूं।
तेजप्रताप यादव ने इसके साथ ही अपनी प्राथमिकता शेयर करते हए कह कि महुआ का विकास ही मेरी पहली और अन्तिम प्राथमिका है। उन्होंने कहा कि मैंने महुआ में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया है। अब अगर महुआ की जनता मुझे मौका देगी तो महुआ को जिला बनवाने के लिए पहल करूंगा और यहां इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलूंगा।
