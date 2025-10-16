बिहार विधानसभा चुनाव: तेज प्रताप को रोहिणी का मिला आशीर्वाद, पढ़िए तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा?

बिहार विधानसभा चुनाव: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में खटपट के बीच रोहिणी आचार्या ने चुनाव लड़ने जा रहे अपने भाई तेजप्रताप यदव को जीत की बधाई दी है। रोहिणी आचार्या ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर तेज प्रताप का फोटो शेयर करते हुए लिखा कि भाई "तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिलें और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो, भाई। ढेरों शुभकामनाएं। स्नेह एवं आशीर्वाद।" अनुष्का यादव के साथ रिलेशन की खबर और फोटो सामने आने के बाद लालू यादव ने तेज प्रताप को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। इसके साथ ही तेज प्रताप को परिवार से भी बेदखल कर दिया था।