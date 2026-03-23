Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी, सर्वर डाउन, इस लिंक पर करें तुरंत चेक

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी
Bihar Board 12th Result 2026 बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट का रिजल्ट जारी होने होने के साथ ही वेबसाइट्स interbiharboard.com और bsebexam.com का सर्वर डाउन हो गया है। बिहार बोर्ड के biharboardonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर तब तक आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इससे परेशान नहीं हो, थोड़ी देर में सब कुछ समान्य हो जायेगा। इधर, बिहार बोर्ड में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने इंटर परीक्षा के महज 25 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया है। यह एक रिकार्ड है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि तीनों संकायों (साइंस, कॉमर्स और आर्टस) के रिजल्ट में 26 बच्चों टॉपर्स की लिस्ट में हैं। इसमें 19 लड़कियां हैं।
इस साल बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में कुल 85.19% छात्र सफल हुए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पास प्रतिशत 86.23% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 84.09% दर्ज किया गया। बोर्ड ने कुल 26 टॉपर्स की भी घोषणा की है, जिनमें से 19 लड़कियां हैं, जो उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा में कुल 6,70,971 लड़कियां शामिल हुईं, जिनमें से 5,78,611 पास हुईं। वहीं, लड़कों की बात करें तो 6,33,229 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 5,32,486 सफल रहे।
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