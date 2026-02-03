Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा में NEET छात्रा मौत पर हंगामा, विपक्ष का सरकार पर सीधा हमला

Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नीट छात्रा की मौत मामले पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने मंगलवार को विधानसभा पोर्टिको में पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी की और सरकार से इस मामले पर चुप्पी तोड़ने की मांग की। विपक्षी सदस्यों का आरोप था कि नीट छात्रा की मौत ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष के करीब 25 विधायकों एकजुट होकर सरकार पर इस मामले में विफल रहने का आरोप लगाया। इनका आरोप था कि सरकार इस मामले को शुरू से ही हल्के में ले रही थी और जांच प्रक्रिया में लगातार लापरवाही बरती गई। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीट छात्रा की मौत के बाद पहले विशेष जांच टीम (एसआईटी), सीआईडी और सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई। इससे साफ ही राज्य की पुलिस इसकी जांच करने में पूरी तरह से फेल हो साबित हुई।