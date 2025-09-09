Bihar Cabinet: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, इन 26 एजेंडे पर लगी मुहर

Bihar Cabinet बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने 26 एजेंडे पर मुहर लगा दी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार बिहार की जनता के लिए एक बार फिर खोलते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय 7000 से 9000 और आंगनबाड़ी सहायिका का 4000 से 4500 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी। इसके लिए 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार की राशि भी स्वीकृत कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ही इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक आज फेलोशिप योजना की स्वीकृति भी दे दी है।